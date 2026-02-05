Te nowe mieszkania to totalne g---o z karton-gipsu.

Słychać co sąsiad robi na górze, obok i na korytarzuxD Czy to w Warszawie czy w Krakowie, układ mieszkań jest niemal taki sam do porzygu. Serio to już lepiej się zakredytować do końca życia i mieszkać w wolnostojącym domu niż w tych APARTAMENTACH.



a jeszcze nie wspomniałem o cenach za coś takiegoxD