Czegoś takiego w Warszawie jeszcze nie było. Czeka 16,7 tys. nowych mieszkań
Zakończenie dużej fali inwestycji mieszkaniowych pod koniec 2025 r. sprawiło, że na warszawskim rynku pojawiło się najwięcej gotowych, niesprzedanych lokali w historii. Udział gotowych mieszkań, które wciąż czekają na nabywców, wzrósł do 19,6 proc., osiągając najwyższy poziom w historii.DawidParzyk
Proste prawda?:) developerzy wynaleźli infinite money glitch zD
według deweloperuchów ciągle brakuje 2mln mieszkań
Plus jak to u dewelopera. Albo super drogo bo w miarę znośna lokalizacja albo jedynie drogo bo na zadupiu, które nadal liczy się jako część Warszawy.
@acpiorundc: no to jest obniżanie ¯\(ツ)/¯
To teraz trzeba postraszyć rozbiórka wielkiej płyty z powodu możliwości zawalenia się.
Słychać co sąsiad robi na górze, obok i na korytarzuxD Czy to w Warszawie czy w Krakowie, układ mieszkań jest niemal taki sam do porzygu. Serio to już lepiej się zakredytować do końca życia i mieszkać w wolnostojącym domu niż w tych APARTAMENTACH.
a jeszcze nie wspomniałem o cenach za coś takiegoxD
Piszesz o logicznym myśleniu, a sam bredzisz.
Kredyt 0% pomógłby setkom tysięcy ludzi w zakupie mieszkania. to zaledwie 1 mld z rocznie, a zyski byłyby wielomiliardowe.
Czyli zyskuje państwo, zyskuje gospodarka, zyskują zwykli ludzie mogący taniej kupić mieszkanie.
Program mógł dodatkowo obniżyć ceny. Wystarczyłoby wyznaczyć maksymalną cenę metra