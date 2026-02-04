Biedronka ucięła premie pracownikom, bo w styczniu było zimno
Zima zamroziła premie w sieci sklepów Biedronka.Edonik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Zima zamroziła premie w sieci sklepów Biedronka.Edonik
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
Przecież z tego maila wynika coś zupełnie odwrotnego i raczej pokazuje, że zarząd zachował się bardzo w porządku. Premia jest uzależniona od wyrobienia 96% targetu. Nie wyrobili. Zarząd zdaje sobie sprawę, że wpłynęła na to pogoda więc wyjątkowo naliczą podwójną premię w lutym jak będzie wyrobiona norma.
Następnym razem będą wiedzieć, aby nie pisać złożonych komunikatów do pracowników
Nakładanie jakichś śmiesznych planów na pracowników zwykłego spożywczaka to jest naprawdę najwyższy poziom odklejki oderwanych od rzeczywistości krawaciarzy.
@Krupier: dlaczego? To jest premia a nie pensja. Mogą nie dawać żadnej niezależnie od normy - masz pensję i elo. A jednak dająni premie. I wciąż źle?
A po drugie kupowanie w biedronce to xD Syf, kiła i mogiła w tych sklepach.
Tytuł znaleziska: Biedronka ucięła premie pracownikom, bo w styczniu było zimno ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Btw ciekawe ile na łape ma
@printf: ludzie to debile którymi łatwo manipulować odc 2137.
- nie osiągnięciu normy/celów wydajności (nikt nie wie kto te cele ustala a co miesiąc są różne)
- każdej nieobecności (w tym urlopu, L4, opieki, okolicznościowego, itp)
I jeszcze w tym roku dodali utratę premii w przypadku:
- oddawania krwi (ogólnie nieobecność z tytułu HDK)
@NieWiemWiecSieWypowiem: cóż, trzeba robić, żeby się nie narobić, skoro udają, że płacą...
L4?
Oddanie krwi?
Zmienny target, tuż powyżej wyników?
Cóż to za czempion na rynku?