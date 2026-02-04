Ceny pelletu szybują
Pellet drzewny jeszcze niedawno był przedstawiany jako nowoczesna, ekologiczna i co najważniejsze stabilna cenowo alZlotekluk
Komentarze (81)
najlepsze
@Rysiowata:
No ale pellet do przyszłej zimy się nie zepsuje, co to za problem kupić latem paliwa na najgorszy scenariusz + 20% rezerwy nienaruszalnej na apokalipsę, najwyżej tona czy dwie zostaną na kolejny sezon? Zupełnie nie rozumiem takiego kupowania na styk, jakby przyszły rok nie istniał a nadwyżka miała się zmarnować.
W końcu większość kotłowni na pellet jest zabudowanych w miejsce byłej
Kolejna sprawa to ze spora cześć
Mam wrażenie, że ludzie wierzą we wszystko co powiedzą w telewizji.
@HabaHabaZutZut: Jakie jego płuca skoro siedzi w ciepłym domu? Raczej płuca sąsiada... Jak ktoś nie umie palić albo ma te piece "eko" na "hiperdmuchawę" to sąsiadom spokojnie w domach czujniki czadu załączy.
Nieważne jak palisz. Węgiel jest zanieczyszczony różnymi substancjami, które się nie spalają w temperaturach osiąganych w domowym piecu. Leci to wszystko w komin. Z tego powodu na elektrowniach stawia się filtry, które większość tego syfu wyłapują. A tam spalanie odbywa się zawsze w optymalnych warunkach.
Jak palisz nie od góry, w nieodpowiednich temperaturach, słaby węgiel itp to jest po prostu gorzej.
A na zimę szykować się już od sierpnia i kupić pelletu / eko groszku dwa razy tyle ile potrzeba.
Albo w grudniu z dostawą najlepiej dzisiaj.
To samo z pelletem. Trzeba myśleć na zapas i choćby po trochu kupować, a nie wszystko w jeden miesiąc zamówić
@daniel-c:
Ludzie nie potrafią kupić "zapasu" alkoholu na weekendową imprezę, a co dopiero o zapasie węgla. Ludzie to są rozwielityki umysłowe.
15.11.2022 Tona Barlinka kosztowała 3100 ale wtedy nie było dramatycznie.
Jeśli ktoś wrzucił post ze przy -20 pompa ciepła dogrzewa grzałkami albo nie wyrabia to jest miliard komentarzy typu idioci, ekomatoly, i tym podobne frazesy.
Przewertowalem sekcje komentarzy o cenach i braku pelletu i nie znalazłem ANI JEDNEGO od pompiarza który wyśmiewa pelleciarzy że ma w domu ciepło a tyle ile kosztuje tona pelletu to jemu na 2.lata na prąd do pompy starczy.
Myślę że to