Zauważyłem pewną prawidłowość w sesjach komentarzy.

Jeśli ktoś wrzucił post ze przy -20 pompa ciepła dogrzewa grzałkami albo nie wyrabia to jest miliard komentarzy typu idioci, ekomatoly, i tym podobne frazesy.



Przewertowalem sekcje komentarzy o cenach i braku pelletu i nie znalazłem ANI JEDNEGO od pompiarza który wyśmiewa pelleciarzy że ma w domu ciepło a tyle ile kosztuje tona pelletu to jemu na 2.lata na prąd do pompy starczy.



Myślę że to