Jak 20 lat temu zaczynałem pracę w IT (grafia, web, druk, Html etc.) to był w takim januszexie koleś co bez gimpa nie widział życia. Program był koszmary, działanie przeczyło UX innych programów graficznych. Ale koleś potrafił znaleźć jakieś dziwne argumenty, że tak jest lepiej bo jest lepiej i już ;) Totalna swoboda, możesz z tym zrobić wszystko...takie zombo.com. Bardzo sie z niego wtedy nabijałem, bo ostatecznie po paru latach zrzędzenia i Pokaż całość