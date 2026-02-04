Oglądam czasami tego autora, ale coraz częściej zaczyna być irytujący. Wrzuca wszystkich do jednego wora a tak naprawdę uprawnienia SEP można zrobić z dnia na dzień i być wielkim Panem ELEKTRYKIEM z uprawnieniami. Jak ktoś jest rozsądny, poczyta to całą instalację zrobi sobie sam bez łaski Pana elektryka, któremu wszystko nie pasuje i który robi na odwal się bo chce zarobić jak najszybciej w jak najkrótszym czasie. Ja jak grzebię w elektryce Pokaż całość