Nie popełniaj tych 8 błędów w elektryce
W tym odcinku elektryk opowiada o najczęstszych błędach, które widzi na co dzień, kiedy ktoś próbuje zrobić instalację elektryczną po swojemu, po taniości albo z pomocą szwagra, stolarza czy złotej rączki.WroTaMar
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
Te wstawki zakładam że miały być śmieszne a są żenujące. P--------o żeby gadać, różnica między półtorówką a 2,5 to stówka na kilku krążkach oszczędzasz stówkę albo kilka stówek.. Jezu jakie farmazony. Dobra, wytrzymałem 5 min...
Poza tym broda bez wąsów to jak jaja bez kutasa
Poniżej masz listę błędów, o których mowa w filmie „Nie popełniaj tych 8 błędów w elektryce!” oraz krótki opis każdego z nich, przygotowany na podstawie treści strony z filmu .
-No bierzesz se Pexa, bierzesz kolanko, bierzesz kolejnego Pexa, zgrzewasz/zaciskasz i masz instalacje
Elektryk na YT
-wszyscy zle robio
-ja robie dobrze
-nie wymieniaj sam kontaktu, bo umrzesz