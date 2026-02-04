Reportaż czeskiej telewizji o polskim "cudzie gospodarczym"
Około półgodzinny reportaż czeskiej telewizji o polskim "cudzie gospodarczym". Ciekawe spojrzenie z perspektywy południowych sąsiadów.VoxClamantisInDeserto
Około półgodzinny reportaż czeskiej telewizji o polskim "cudzie gospodarczym". Ciekawe spojrzenie z perspektywy południowych sąsiadów.
Komentarze (95)
Widzą to chociażby po drogach (ekspresowych i autostradach, ale także tych krajowych), po strefach przemysłowych rosnących na obrzeżach wielu miast, po samochodach, które widzą na polskich rejestracjach.
Mówią, że w czeskich oczach Polska stała się krajem silnym, bogatym i coraz bardziej znaczącym w Europie, który dynamicznie zbroi i się i buduj
Ja jednak wolę, jak widząc nas za granicą, to ktoś pomyślą o nas w sposób dobry niż zły.
Jesteśmy narodem zakompleksionym, ponieważ wciąż gonimy zachód za ich poziomem życia. Ale to też trochę oznacza, że jesteśmy narodem ambitnym, gdyż chcemy coś osiągnąć, a nie
Doceniajmy co mamy i gdzie jesteśmy (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞