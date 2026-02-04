Finlandia przywraca miny przeciwpiechotne. Armia rozpoczęła szkolenia
Na początku lutego fińska armia przystąpiła do szkolenia poborowych oraz rezerwistów w zakresie min przeciwpiechotnych po tym jak Finlandia wypowiedziała traktat z Ottawy o zakazie stosowania, produkcji i składowania min, do którego przystąpiła w 2012 r. - poinformowało dowództwo wojsk lądowych.Bobito
@Bijelodugme: Ja bym to nazwał naiwnością. Dali się przekonać pieknoduchom, że im mniej min przeciwpiechotnych tym mniej ofiar konfliktów.
To ci sami którzy z Helsinek całemu światu zabraniali stosowania min? Ci którzy zarzucali brutalność Ukraińcom podczas obrony kraju? xxxD
Gościłem finów ubiegłego lata i im to wypominałem osobiście. To mi opowiadali jak teraz centra handlowe
@Saeglopur: Bo co? Zaminowali przejścia graniczne, czy o co chodzi? A może centra handlowe zamknięte, bo klientela już zmielona pod Pokrowskiem?
@Drizztek Ja bym nie chciał bo chyba frustrowałbym się za bardzo. Wole punktować hipokryzję.