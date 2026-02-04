Znalazłem dziś taki wpis - ludzie nie zawiedli, złożyli ogromne zamówienia po akcji Sławomira Mentzena w firmie GoodSnack, która została skontrolowana przez tamtejszy urząd skarbowy i zobligowana do zapłaty wstecznie naliczonego podatku VAT.

W skrócie: wszyscy producenci chrupek sprzedają swoje produkty z 5% VAT a im kazano zapłacić 23% VAT co kompletnie niweluje opłacalność prowadzenia firmy. Poniżej przeklejam z FB:





Z ogromną radością i wzruszeniem informujemy, że pierwsze paczki - Boxy z zamówionymi chrupkami , właśnie wyruszają w drogę do Waszych domów

Każda paczka to dla nas coś więcej niż zamówienie — to znak zaufania, solidarności i realnego wsparcia, którego doświadczyliśmy w ostatnich dniach w sposób absolutnie wyjątkowy

Skala Waszego odzewu przerosła nasze oczekiwania

Liczba zamówień jaka spłynęła do nas sprawiła nam niebywałą radość

jeszcze większą fakt, że chrupasy trafia w niemal każdy zakątek naszego kraju do ludzi, którzy doceniają to co nasze, to co polskie

Mieliśmy nie małą zagwozdkę, żeby za jednym razem zrealizować wszystkie zamówienia z pierwszego dnia — z należytą starannością i najszybciej, jak to możliwe. Zależy nam, aby każda paczka była przygotowana tak, jak przygotowalibyśmy ją dla kogoś bliskiego.Dziękujemy za cierpliwość, dobre słowa i setki sygnałów wsparcia. To one dają nam siłę do dalszej pracy i utwierdzają w przekonaniu, że uczciwy,

polski biznes ma sens — zwłaszcza wtedy, gdy stoi za nim społeczność.Każda wysłana paczka to dziś dla nas dowód, że nie jesteśmy sami

Dziękujemy, że jesteście z Good Snack.