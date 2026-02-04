Znalazłem dziś taki wpis - ludzie nie zawiedli, złożyli ogromne zamówienia po akcji Sławomira Mentzena w firmie GoodSnack, która została skontrolowana przez tamtejszy urząd skarbowy i zobligowana do zapłaty wstecznie naliczonego podatku VAT.
W skrócie: wszyscy producenci chrupek sprzedają swoje produkty z 5% VAT a im kazano zapłacić 23% VAT co kompletnie niweluje opłacalność prowadzenia firmy. Poniżej przeklejam z FB:
Z ogromną radością i wzruszeniem informujemy, że pierwsze paczki - Boxy z zamówionymi chrupkami , właśnie wyruszają w drogę do Waszych domów
Każda paczka to dla nas coś więcej niż zamówienie — to znak zaufania, solidarności i realnego wsparcia, którego doświadczyliśmy w ostatnich dniach w sposób absolutnie wyjątkowy
Skala Waszego odzewu przerosła nasze oczekiwania
Liczba zamówień jaka spłynęła do nas sprawiła nam niebywałą radość
jeszcze większą fakt, że chrupasy trafia w niemal każdy zakątek naszego kraju do ludzi, którzy doceniają to co nasze, to co polskie
Mieliśmy nie małą zagwozdkę, żeby za jednym razem zrealizować wszystkie zamówienia z pierwszego dnia — z należytą starannością i najszybciej, jak to możliwe. Zależy nam, aby każda paczka była przygotowana tak, jak przygotowalibyśmy ją dla kogoś bliskiego.Dziękujemy za cierpliwość, dobre słowa i setki sygnałów wsparcia. To one dają nam siłę do dalszej pracy i utwierdzają w przekonaniu, że uczciwy,
polski biznes ma sens — zwłaszcza wtedy, gdy stoi za nim społeczność.Każda wysłana paczka to dziś dla nas dowód, że nie jesteśmy sami
Dziękujemy, że jesteście z Good Snack.
www.chrupki24.plZ wdzięcznością,Zespół Good Snack Sp. z o.o.
Komentarze (14)
To tylko pokazuje jak duży mamy problem z interpretacją ustawy o VAT, gdzie każdy producent musi 10 razy się upewnić do jakiej kategorii zaliczyć swój produkt. Jedynym rozwiązaniem jest uproszczenie VATu, inaczej zawsze będzie tak jak w tym wypadku, gdzie będzie się okazywało, że urzędnik może się z producentem
@sylwke3100: Czy 5% na wszystko to nie wiem ale zdecydowanie powinien być podział na jasne kategorie. Podejrzewam, że Twojego pomysłu by budżet nie wytrzymał, a jeszcze się nie trafił rząd, który by realnie ciął koszty.
@adrian-wijas U nas niestety urzędnicy nie odpowiadają za nic, a powinni. Na pewno trzeba by prześwietlić czy ten "błąd" nie był wynikiem
@Sztajmes_Nikczemny_Szlifierz: Rewolucji chcą tylko niziny społeczne które kalkulują że jakimś cudem wyjdą na tym na plus, albo chociaż sąsiad będzie miał gorzej, na szczęście nie jest to większość społeczeństwa ¯\(ツ)/¯
I już wolę zasady z którymi nie zawsze się zgadzam, niż dyktiwane przez kościół katolicki i interes rosji w wykonaniu kogoś kto nie potrafi rozliczyć finansowania partii, napisać ustawy czy dla kręcenia spinu namawia