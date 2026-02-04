W czwartek Roksana Łęcka zostanie deportowana do Polski
23-letnia obecnie Roksana Łęcka z Hounslow została skazana na 8 lat więzienia za brutalne znęcanie się nad dziećmi w dwóch londyńskich przedszkolach. Łęcka biła, dusiła, szarpała, a nawet kopała swoich podopiecznych. W ubiegłym roku sąd w Kingston uznał ją winną 21 zarzutów maltretowania dzieci.KusanagiNoTsurugi
Komentarze (84)
@tenloginnieistnieje: Ten feminatyw jest z poprzedniej epoki i umniejsza kobietom. Dzisiaj się mówi że zostanie DYREKTORĄ
@sindram: Jeszcze z Katarzyną vel śliski kocyk może powalczyć. Do 2032 roku czas pyknie jak trzeba bo Katarzyna może wtedy ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie.
@T_S_: wystarczyło powiedzieć, że są brutalniejsze od mężczyzn.
@jacke: Tak, ciekawe.