23-letnia obecnie Roksana Łęcka z Hounslow została skazana na 8 lat więzienia za brutalne znęcanie się nad dziećmi w dwóch londyńskich przedszkolach. Łęcka biła, dusiła, szarpała, a nawet kopała swoich podopiecznych. W ubiegłym roku sąd w Kingston uznał ją winną 21 zarzutów maltretowania dzieci.