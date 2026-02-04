Zakliczyn - urokliwe domy podcieniowe i inne ciekawe miejsca
Zakliczyn to kameralne miasteczko w województwie małopolskim, które zachowało galicyjski klimat i zabytkową zabudowę. Słynie z drugiego co do wielkości rynku w Małopolsce. Unikatem jest zegar słoneczny z dwoma tarczami: jedna z czasem urzędowym, a druga z lokalnym. W pobliżu zaprasza zamek Melsztynlukasz-piernikarczyk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Większość ludzi albo rzuci dwa tagi na krzyż byle jakieś dać albo rzucają 20 tagów z czego 3/4 niczemu nie służy.
Taka sama sytuacja z opisami a u Pana i tagi
Przewalone prawie dwa miliony na zepsucie.
Dobrze, że takie perełki jak @lukasz-piernikarczyk i cała jego banda dziewczyn, z najmłodszą, w której jestem zakochany( ͡~ ͜ʖ ͡°) od pierwszego nosidełka.( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡°
Polecam odnowiony zamek w Melsztynie. Widoki piękne.