Często bywałem ale ogólnie urokliwe miejsce na 2h zwiedzania max. Na ich rynku jest restauracja w której znajduje się klucz do kibla na dole. Trzeba zejść schodami i czekać czasem długo bo klucz jest oczywiście jeden. Innych kibli w pobliżu brak. (masakra). Pod tymi kiblami oczywiście wystają lokalne żule i próbują z tobą wejść. Jeśli się nie uda a nie udaje się, oddają swoje potrzeby na drzwi albo obok. Smród lvl 300