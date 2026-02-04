Cześć! Spakowałem stary sprzęt do mieszoka i ruszyłem do lasu, by spędzić najzimniejszą noc w roku w bawełnianym namiocie z piecem. Spałem na owczych skórach pod wełnianym kocem. Temperatura w nocy spadła w okolice -19C więc trzeba było dobrze się przygotować i zjeść konkretny posiłek przed snem