Najzimniejsza noc w roku w namiocie ogrzewanym piecem - Biwakowy
Cześć! Spakowałem stary sprzęt do mieszoka i ruszyłem do lasu, by spędzić najzimniejszą noc w roku w bawełnianym namiocie z piecem. Spałem na owczych skórach pod wełnianym kocem. Temperatura w nocy spadła w okolice -19C więc trzeba było dobrze się przygotować i zjeść konkretny posiłek przed snemStaryWedrowiec
Komentarze (14)
najlepsze
Moi znajomi spali przy -22 i to pod tarpem, a ten kożuchy i piece. Jprdl co za wyczyn.