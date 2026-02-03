10 Pytań do... Wywiad z Marcinem Polakiem mieszkającym w Kambodży
Były działacz Ligi Polskich Rodzin i potentat chińskiej nierdzewki Adam Machaj z kanału raport z (braku) akcji przeprowadził wywiad z miłośnikiem napoju Cambodia Marcinem "Klapkiem" Frejerem.TeresaKorolInvestments
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Owszem, w Siem Reap mieszka pokaźna polonia naszych kambożuli, będzie ich pewnie koło 20 xD więcej na tagu #raportzpanstwasrodka
@Butthole_surfer: oglądałem kilka odcinków jego nowej podróży do Rosji i nie zauważyłem wychwalania
raczej bardzo obiektywne pokazywanie kraju plus opowieści o tym że ruscy co z nimi gada o wojnie to każdy wielki zwolennik "specjalnej operacji" i przywracania Ukrainy do matuszki, ale jednocześnie każdy ma załatwione papiery o niepełnosprawnosci na wypadek mobilizacji
natomiast