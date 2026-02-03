Zakaz dostępu do social mediów dla najmłodszych w kraju UE. Musk grzmi i grozi
Hiszpania wprowadzi zakaz dostępu do sieci społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia - zapowiedział premier Pedro Sanchez. Tym samym kraj dołączy do Australii, gdzie podobne ograniczenia już weszły w życie. Nad zmianą przepisów pracuje też Parlament Europejski. Na deklarację Madrytu zareagowsub_zero_1
Wiadomo kto będzie przeciw i dlaczego - reklamy w tych mediach to ogromne pieniądze.
@zbigniew23: gdyby tylko o reklamy tu chodziło to pół biedy. Jest znacznie, znacznie gorzej. A data is the new oil
Niestety na końcu wszystko opiera się na zaufaniu... a to jest bardzo deficytowe dobro.
@Amat: a masz zaufanie do wystawcy certyfikatów ssl? a masz zaufanie do swojego dostawcy internetu? a jak korzystasz z vpn to masz zaufanie do dostawcy usługi?
Cała "prywatność" i "bezpieczeństwo" cyfrowe opiera się na zaufaniu od początku
Tak czy inaczej patrzę z optymizmem w przyszłość, mam nadzieję że większość zamkniętych ogrodów padnie i nastąpi renesans internetu.
@8kiwi: Wiele głupich rzeczy padnie też z powodu że "młodzi" lubią robić rzeczy inaczej, lubią się buntować. Tinder i Social media to produkt milenialsów. Zoomerzy? Raczej się od tego odsuwają. Wolą discordy czyli po prostu IRCe. Może jakieś pokolenie wskrzesi nową formę forów.
Właśnie do tego sprowadza się zakaz mediów dla młodzieży.
@Marcin3005: ja mu nie wysle zadnego dokumentu, najwyzej konto mi skasuja trudno
Dopiero co był wykop o tym jak bardzo są uzależniające.