1/3 mężczyzn w Polsce bez szans na potomstwo i własną rodzinę
Ponad 90% mężczyzn w Polsce deklaruje, że chce mieć potomstwa mimo to 1/3 facetów po 40 nie ma ich i nie ma szans nawet na związek. Warto z tego materiału wyciągnąć wnioski czyją winą jest kryzys demograficzny w Polsce. I czy warto dawać kolejne przywileje socjalne polskim kobietom.xxwykopekxxxx
Jak widać to kobiety przez pokolenia wycierały sobie gębę instynktem przetrwania ale tak naprawdę okazuje się że to mężczyźni byli jego motorem a kobiety jedynie realizowały swój interes poprzez dzieci.
Ale dla wyrównania napiszę że oczywiście partnerzy moich sąsiadów i partnerzy dorosłych już dzieci tych sąsiadów nie są ze wsi, jak również ja. Więc jak nie przyjedziesz na wieś z kobietą albo nie poszukasz jej sobie w mieście będąc już na wsi albo na jakiejś innej odległej mitycznej wsi gdzie zostały
Ile można ten lewacki cyrk jeszcze ciągnąć gdzie normalny zdrowy dorosły facet z--------a tylko na wszystkich w koło a sam jest kopany w dupe
A najlepsze w tym wszytskim jest to, że Ci co najwiecej krzyczą, że kobiety nie mają praw, dostają jakieś 5% przy urnach ale mimo, to narzucają swoje urojenia większości xD
@Cadfael: Jakie prawa chce jej odebrać?
@tomek001Hej: 50 latki są efektywnie bezpłodne. Po co komu taka baba?
@kubus_parchatek: ale to i tak są kłamstwa - u kobiet występuje silna priorytetyzacja czyli z reguły jest jedno kryterium które bije wszystkie inne (i najczęściej jest to kasa, ale nie zawsze)
u facetów jest więcej równoważnych kryteriów (takich z których trudno zrezygnować)
Co ciekawe to lewica w Partii Razem jest za zrównaniem wieku emerytalnego ( ͡º ͜ʖ͡º)
- Nie!
- Ale dlaczego kochanie?
- Domyśl się!