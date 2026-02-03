Specjalistów mamy jednych z najlepszych. Mój ojciec miał kilka lat temu skomplikowaną operację tętniaka aorty brzusznej. W Lublinie. Operacja się udała, chwała lekarzom za to.



Tyle, że podejście do ludzi jak do nikogo. Anestezjolog wyszedł z sali operacyjnej i powiedział żeby nie robić sobie nadziei, bo szanse na przeżycie to 30%.



Na szczęście operacja się udała, ale nie tak się powinno kogoś informować.