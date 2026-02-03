W Łodzi umierają przez nieogrzewane kamienice.
W jednej kamienicy dwa zgony w ciągu dwóch dni z powodu mrozów - wszystko w mieście Łódź. Kobietę znaleziono przykrytą kołdrami i kocami.mhrok87
Pewnie w następnych latach tego typu zgony przejdą od dziesiątek, do tysięcy rocznie, ale to cena, którą partia jest w stanie zapłacić, za obniżenie emisji
Siostra mieszka w mieszkaniu komunalnym. Na grzanie elektryczne okazalo sie ze jej nie stac, kozę zamontowała sama. Miejskiego ogrzewania nie zalozą Ale administracja prawie 14zl za metr kwadratowy przytuli
Nie powiedzieli tak, ale tak zabrzamiało.
Niesteyu. Dla Upainca znaczy Ukrainca 3 talerzy ciepłęj zupy, dla polaka okruszki.
Polacy to naród który się po prostu nie szanuje, dlatego nie zasługuje na szacunek.