Atak psów na kobietę na spacerze. Pogryzły ją i jej czworonoga
Na początku stycznia w Otmicach miał miejsce atak psów. Poszkodowana to kobieta oraz jej pupil. Sprawą zajmuje się polickrzysztof-ryzumowski
Komentarze (10)
Za to właściciel czworonoga powinien dostać srogą karę finansową a moze nawet kilka miesięcy więzienia za głupotę i brak wyobraźni moze wtedy tych idiotycznych i skrajnie niebezpiecznych zdarzeń będzie mniej.
Psy są wspaniałe ale są to k---a zwierząta które trzeba pilnować!