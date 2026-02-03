Jeżeli jest pies a sam go mam to jako właściciel jestem w 100% za niego odpowiedzialny.

Za to właściciel czworonoga powinien dostać srogą karę finansową a moze nawet kilka miesięcy więzienia za głupotę i brak wyobraźni moze wtedy tych idiotycznych i skrajnie niebezpiecznych zdarzeń będzie mniej.

Psy są wspaniałe ale są to k---a zwierząta które trzeba pilnować!