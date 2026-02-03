No akurat pizzagate okazuje się właśnie prawdą. To znaczy prawie. Oryginalna afera była taka że lewicowi politycy gwałcą małe dziewczynki a ostatecznie okazało się, że głównie prawicowi. A poza tym szury znowu miały rację.

Pokaż całość

Tutaj są dwa zjawiska. Jedno związane z prawicowcami, ja to mam w zwyczaju nazywać Real Clown World w nawiązaniu do nazwy konta Trumpa na pewnym serwisie społecznościowym i w nawiązaniu do memów, które były popularne wiele