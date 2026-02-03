Ustawa 447: Bilans niesprawiedliwości. Dlaczego ofiara nie może płacić za sprawc
temat kontrowersyjnej Ustawy 447 wskazując na fundamentalną niesprawiedliwość prób obciążenia Polski kosztami niemieckich zbrodni wojennych. Autorzy stawiają kluczowe pytanie o moralny i prawny sens sytuacji, w której ofiara agresji miałaby ponosić finansową odpowiedzialność za czyny swoich oprawcówLULANKO
Komentarze (42)
najlepsze
Tutaj są dwa zjawiska. Jedno związane z prawicowcami, ja to mam w zwyczaju nazywać Real Clown World w nawiązaniu do nazwy konta Trumpa na pewnym serwisie społecznościowym i w nawiązaniu do memów, które były popularne wiele
Trump ma inne zdanie. A jego zdanie jest mojsze niż twojsze.
@abhagebhar: W sensie Izrael?
@Bensqn: Kiepska taktyka. Tym samym przyznalibyśmy się to bezumownego korzystania z działek, na których te kamienice stoją. Biorąc pod uwagę ich wartość i odsetki za 80 lat, to wyszłoby... całkiem sporo.