239 kawalerek w jednym budynku to już nie apartamentowiec, to bardziej nowoczesna wersja hotelu robotniczego z PRL-u, tyle że w wyższej cenie za metr. Ciekawe jak będzie wyglądała kwestia miejsc parkingowych i wind w godzinach szczytu przy takiej liczbie lokatorów. Deweloperzy maksymalizują zysk z metra, a kupujący i tak wezmą bo "rynek dyktuje ceny".