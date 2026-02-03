Wcisnęli 239 kawalerek do nowego wieżowca. To wciąż apartamentowiec?
Wieżowiec wypełniony kawalerkami, złożony z trzech różnych części, powstaje w Warszawie. W środku znajdzie się aż 587 mieszkań.WiadomosciWarszawa
Komentarze (85)
Jak ktoś powyżej wspomniał - ja bym się zdziwił jak za 3-4 lata połowa tych mieszkań to nie będzie aribnb. Ale z drugiej strony wygryzie to Airbnb z innych miejsc więc zwolnią się lokale.
@dbc4razy: To musi być pralnia pieniędzy, bo ludzie nie mogą być aż tak głupi.
xD