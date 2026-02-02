Harmonogram rekrutacji: Małopolski pociąg do kariery
1. Kobiety (18+, max policealne). Limit 1200 osób. 2. Osoby z niepełnosprawnościami 18+. Limit 300 osób. 3. Osoby 50+. Limit 300 osób. 4. Kobiety (18+, max policealne). Limit 1000 osób. 5. Osoby 33-40 lata. Limit 1400 osób. 6. Osoby 41+. Limit 1400 osób. 7. Osoby 25-32 lata. Limit 1400 osób.Reiter1906
CEL:
Zwiększenie poziomu zatrudnienia, nabycia kompetencji lub
Rekrutacja dla kobiet (18-89 lat) z wykształceniem nie wyższym niż policealne. Limit miejsc: 1200 osób.
3-10 lutego 2026 roku
Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami (18-89 lat). Limit miejsc: 300 osób.
12-17
