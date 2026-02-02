Czy większość chorób psychicznych to scam wynikający z nadpodaży psychologów?
Oktawia Kromer jest dziennikarką, autorką audioserialu 'Psychowashing'. Rozmawiamy o pułapkach jakie serwuje pseudobiologia i pseudonauka. Czym są ustawienia rodzinne? Ustawienia systemowe Hellingera - magia czy terapia? Jak w internecie naciągają różni szarlatani? Dlaczego i jak działająPoludnik20
jeszcze toksyk, zapomniałeś o toksyku
This is the New Age, baby!
Z deszczu okultystycznej opresji umysłowej przebranej za chrześcijaństwo zaprowadzonej przez Watykan, poprzez Rewolucję Francuską i wynikłą z niej Wielką Rewolucję Racjonalizmu, gdzie "złotym" posągiem stała się Bogini Rozumu, której gipsowa kukła stoi po dziś dzień nad wodami Nowego Jorku, wpadliśmy prosto pod rynnę
@Cadfael: wiem że wy w tej neuropie wszyscy macie zaburzenia i orzeczenia od psychiatrów, ale świat tak nie działa że sobie weźmiesz orzeczenie że czegoś tam nie możesz, a coś innego ci się należy.
Fizyki, chemii, biologii czy matematyki w ten sposób nie oszukacie
Aktualnie depresja spadła z piedestały teraz każdy ma
NIEDIAGNOZOWALNE ADHD
@Squatlifter: a co to za leczenie, gdzie po jednym zabiegu tracisz pacjenta? (╯°□°）╯︵ ┻━┻