To jest bardzo dobry przykład, że nie należy ufać wszystkiemu co się przeczyta w internecie nawet na znanych i przez niektórych szanowanych portalach... Poszedł fake news, że Ukraińcy sprzedali podarowane generatory a tu się okazuje, że to ogłoszenie na ichniejszym OLX dotyczy starszego, normalnie sprzedanego im agregatu.