"Dla was ten generator to może być drobiazg, a dla nas to życie"
Generator z Polski zasilił 22-piętrowy blok w Kijowie.Z_ostatniej_chwili
Komentarze (259)
najlepsze
https://pl.tradingeconomics.com/country-list/corruption-rank
Polska na podobnym poziomie była najpewniej zanim weszła do UE.
Nie widac na Ukrainie Chińskich czołgów, tranaporterow, artlerii czy samolotów, a Ukriana za to korzysta z zachodniego sprzetu.
Tak samo jak z pomocą humanitarna, która dziwnym trafem znajdowana była w sklepach w Afryce w których właścicielem był Ukrainiec (bardzo dziwny