Odmówił testu DNA, sąd i tak uznał go za ojca. Tak działają polskie przepisy
Czy można zmusić ojca do badań DNA w sprawie o ustalenie ojcostwa? Krótka odpowiedź brzmi: nie, ale jego odmowa może obrócić się przeciwko niemu. Sąd nie ma narzędzi, by fizycznie wymusić pobranie próbki, jednak konsekwencje niestawiennictwa bywają dotkliwewłącznie z uznaniem ojcostwa na podstawieStopa_Szopa
Komentarze (89)
najlepsze
Co do sprawy Mifsud przeciwko Malcie (2019) to ten wyrok pokazuje, że w świetle prawa można zostać zmuszonym
@KusanagiNoTsurugi: Tyle że sprawa zawsze jest o "zaprzeczenie ojcostwa" podanego przez matkę formalnie zresztą techniczno-biologiczno na to tylko pozwalają środki techniczne a "ustalenie ojcostwa" to stan prawny.
@Szymon_L: @mocten @tenloginnieistnieje ale to i tak taniej niż ryzykować alimenty
Nawet jeżeli para jest małżeństwem.
Skończy się manipulacja partnerek, że mi nie ufasz i dlatego chcesz testu.
Ale też świadome tego panny będą dużo mniej skłonne do skoków w bok.
Plus przy okazji tych testów to można robić screening na jakieś choroby genetyczne itp.
No i jeszcze bardziej obniży to szansę na to, że przez pomyłkę dziecko w szpitalu podmienili.
Długoterminowo
Mamy w zamian masowe wciskanie ojcostwa przez kobiety (między 5% a 30%)
Komentarz usunięty przez autora
Z tym że niech to działa w obie strony. Matka odmawia przetestowania dziecka wiec powinno to tak samo działać na korzyść drugiej strony i ojcostwo bądź brak powinno odbywać się na podstawie deklaracji ojca.
PPS: Ojcostwo można skutecznie wykluczyć na podstawie grupy krwi albo badania jak do kandydatury na dawcę szpiku chodzi o to że DNA jest bardzo gęstym sitem wykluczającym
więc zgoda na testy DNA potomstwa powinna być częściom 'Kontraktu Małżeńskiego', oświadczenie woli zostało złożone a wycofanie jest możliwe tylko za zgodą drugiego zainteresowanego.... kochanie chcesz dostęp do mojego konta w
@noHuman: i godnościom osobistom!
m----n