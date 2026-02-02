Olga Malinkiewicz ujawnia kolejne informacje o Columbusie
22,5% RRSO dla najbiedniejszych w kredycie od Columbus Energy. Kolejna odsłona piramidy finansowej Piotra Kurczewskiego i Dawida Zielińskiego.Trelik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
22,5% RRSO dla najbiedniejszych w kredycie od Columbus Energy. Kolejna odsłona piramidy finansowej Piotra Kurczewskiego i Dawida Zielińskiego.Trelik
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (61)
najlepsze
Długo, ale warto jak ktoś sobie chce wyrobić opinię o Saule, Columbusie, Malinkiewicz, Kurczewskim, itp.
PS: Olga świętą nie jest. Jak i każdy w tym reportażu.
https://www.youtube.com/watch?v=gRe7JVhqomU
Co nie zmienia faktu że sama Olga nie jest tutaj wzorem uczciwego i bezstronnego świadka.
Ogólnie ciekawy i smutny reportaż, a konkretnie druga część całego tryptyku
(3 cześć ma być w tym tygodniu) czemu Saule padło i czemu to i tak nie miało szans się udać w Polsce.
I jest to splot wielu
Dziwne, bo z wywiadów z nią wynikało, że mieli już podpisane umowy m.in. chyba z Panasonikiem czy Amazonem na wielomilionowe dostawy, więc raczej ten projekt był sprawdzony.
Gdyby jej Columbus nie odciął finansowania to by projekt rozwinęli.
Więc wyrosły firmy-cwaniaki których celem jest wyciąganie pieniędzy z dotacji i które najwięcej się reklamują - "my Ci pomożemy", "wszystko załatwimy".
Właśnie przez takie coś nie uda się termomodernizacja w Polsce a ETS2 to będzie porażka.
A tu takie rzeczy :-)