Ja mam nadzieję, że chociaż część wykopków widzi, że ten przekręt to pokłosie dotacji do termomodernizacji/wymuszania termomodernizacji. Zasady są skomplikowane a firmy które naprawdę coś robią mają w nosie zabawę w dotacje (chcą gotówkę).



Więc wyrosły firmy-cwaniaki których celem jest wyciąganie pieniędzy z dotacji i które najwięcej się reklamują - "my Ci pomożemy", "wszystko załatwimy".



Właśnie przez takie coś nie uda się termomodernizacja w Polsce a ETS2 to będzie porażka.