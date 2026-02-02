Instrumenty pochodne, lewary - to jest kasyno i spekulacja. Jak ktoś kupuje normalnie akcje, ETFy i fizyczne metale na dłuższy termin to nie ma takich problemów, a przynajmniej nie na skalę że ktoś cie wycwelił w jeden dzień. Bo nawet jak mi spadnie dzisiaj, to wzrośnie za tydzień czy dwa lata.