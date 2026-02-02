To nie FED, a "Wielka Likwidacja". Kulisy największej manipulacji od lat!
To nie była reakcja rynku na FED, tylko kontrolowana operacja ratunkowa systemu. Zarobki to dla grubasa, a nie dla nas maluczkich...Relkin
Komentarze (21)
najlepsze
@scoria: niestety, choć naprawdę są sygnały które można wychwycić z szerokiego rynku, ja świadomie zostawiłem shorta od piątku czego nie robiłem od 18lat(sic!)
Jutro na narty (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@scoria: drobni gracze nie robią shortów/longów na realnym rynku tylko na kasynie ich brokera, ich zlecenia nigdy nie opuszczają wirtualnego rynku.
Jako Polak powinieneś wiedzieć że socjalizm ma dużo więcej wad. Zapytaj kogoś starszego, obejrzyj jakiś film...
https://blogi.bossa.pl/2026/02/01/wykres-dnia-krach-na-srebrze/
Ktoś za to odpowie? Będą wyciągnięte konsekwencje? Pójdzie siedzieć? Nie wiem, ale się domyślam.