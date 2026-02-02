Nawet 26 lat pracy potrzeba, by kupić mieszkanie w Warszawie. I to mimo wysokich
Mimo że średnie wynagrodzenie w Polsce cały czas rośnie, realna droga do zakupu mieszkania w największych aglomeracjachstarnak
Pół kurwa centymetra.
Przez
W Wawce garaż kosztuje tyle co mieszkanie w niektórych miastach
Nie musi być 50m, nie musi być Warszawa a np okolice itd
Duże miasta były i będą droższe choćby się cały Wykop zapłakał na śmierć bo jeśli to jest rynek gdzie kupują ludzie zarabiający >100k/mc a działek nie przybywa to nie ma zmiłuj
Chyba, że sobie wskrzesicie Lenina i Wam pomoże
@MalinowyGarncarz: Typ co przegrywa z ortografią, a się bierze za uspołecznianie xD "Skoro można wziąść, to trzeba braść"
Wszyscy mówią o efektach ale tej przyczyny nikt nie widzi albo nie chce widzieć.
Nie wiem co oni w tej Warszawie- jak ja chciałem kupić mieszkanie w Pierdziszewie, to nikt mnie nie pytał ile lat pracowałem, tylko czy mam pieniądze.
Wy wiecie co Warszawa robi z ludnością z Polski B? To jest czarna dziura, wszystko co znajdzie się w horyzoncie zdarzeń zostanie wciągnięte.
Ceny mieszkań w WWA przez długi czas będą wysokie ze względu na prawidłowość wymienioną wyżej.
@Isouwa: a jak ma nie walić jak PO ciągle robi wszystko żeby tylko Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Poznań były rozwijane, dziwne że wszystko co łączy te miasta to minimum 15k za metr i od 20 lat prezydent z PO.
Nawet najbogatsi mieszkają gdzieś na uboczu, np. w Konstancinie, a nie w zatłoczonym, głośnym i śmierdzącym mieście.
naprawdę nie
Chodzisz na kawę z Czarzastym, czy na siłkę z Nawrockim bo masz blisko? Bo tak to zabrzmiało.
Może i miejsca pracy są najlepsze w kraju, ale koszty życia i wynajmu są największe w kraju.
To już lepiej zarobić trochę mniej, ale żyć taniej poza stolicą.