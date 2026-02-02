Czysty biznes na strefie czystego transportu. Kraków zarobił już ponad 4 mln zł
Dotychczas ponad 4 mln zł wpłynęło do kasy Urzędu Miasta Krakowa z opłat za wjazd do strefy czystego transportu (SCT). Obowiązuje od miesiąca, a za wjazd do niej płacą kierowcy samochodów niespełniających jej wymogów.Sudo_exit
Komentarze (108)
Według chata gpt w 2020r. takie wypadki stanowią 0.3% wszystkich wypadków (ciekawe ile z tych 0.3% to tragiczny stan opon).
Te 4 miliony złotych to jak rozumiem z nieba się wzięły? Ludzie w Polsce jeżdżą gruzami bo nie stać ich na nic lepszego.
@7502-6038: Ale jakie głosować ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) konsultacje z ankietą do wypełniania ( ͡° ͜ʖ ͡°) jak przy SCT ¯\(ツ)/¯
@tomasz-aleksander-barania:
przeciez po okresie przejsciowym nie ma opcji legalnego (za oplata) wjazdu do strefy...
@ChlopoRobotnik2137: chyba na kolejne nagrody dla kolesi Miszalskiego w zarządach ¯\(ツ)/¯
@6thsurvivor: ona nie lewituje, jest wbita w worek z cementem jak siekiera w pieniek xD
*ukradł
Precz z bandą kolesi!
https://www.rp.pl/polityka/art43728491-miejska-gazetka-pomoze-prezydentowi-krakowa-bedzie-kosztowac-poltora-miliona-zlotych
Zakładam nieudolnosc, a nie celowe działanie.
@Gozd: no i tu jesteś zbyt laskawy
bankier.pl, niby znają się na pieniądzach. Przecież zysk się inaczej mierzy, trzeba sprawdzić wpływy z podatków i innych koszów jakie są generowane w tej strefie oraz zyski czy straty lokalnej ludności i tych co tam przyjeżdżają. itp.
@4x80:
xD
znaja sie na tych, co oni maja dostac :)) Wszelkiego rodzaju rankingi niemozliwych do uzyskania ofert kredytow, ale posmarowali pod stolem, to publikuja :))
@4x80: ten artykuł ma się klikać, a nie cokolwiek tłumaczyć