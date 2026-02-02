Blisko połowa mężczyzn pokolenia Z uważa, że spotyka się z dyskryminacją
"Młodym kobietom żyje się coraz lepiej i czują się coraz bardziej skrzywdzone. Młodym mężczyznom żyje się coraz gorzej i to ich wina." Czyżby głos rozsądku od mainstreamowych mediów?Weihenstephaner
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 119
- Odpowiedz
Komentarze (119)
najlepsze
Po pierwsze, starsze pokolenia twierdzą mężczyźni pokolenia Z mają dużo łatwiejszy dostęp do rzeczy które dla starszych pokoleń były luksusem (jak np. smartfony) i to jest prawdą ale to tak naprawdę to jest jedyna rzecz gdzie zetki mają lepiej, sporo osób ze starszych pokoleń ignoruje (czy to
@Kartoffelpanzerkampfwagen: Jest i nasza feministka. Mierzy czyjąś wartość tym czy ma dostęp do tzipy. Doprawdy musisz się obracać w bardzo ciekawym środowisku
islam ma racje w kwestii kobiet
gdyby to była powszechna opinia w moim otoczeniu to tak xD
Najgorsze iz propaganda weszła juz do systemu prawnego i mezcyzzna pomimo równosci zapisanej w konstytucji jest jawnie dyskryminowany.
@ZolniezMordoru:
Akurat to libkowy rząd PO zrównał wiek emerytalny i zlikwidował obowiązkową służbę wojskową.
To prawicowe konserwy są największymi pantoflarzami.
Zacznijmy, że alimenty powinny być stałe dla każdego, a nie zależne od dochodów. Dziecko miesięcznie kosztuje średnio 1600 zł. 800 zł idzie z państwa to pozostałe 800 w zależności od % opieki, który powinien być przydzielany po 50% od ręki.