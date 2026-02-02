Potężna kara dla Orange Polska. "Bezprawne pobieranie opłat". Spółka odpowiada
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 34 mln zł kary na Orange Polska. UOKiK zarzuca spółce jednostronnebigli
Komentarze (40)
najlepsze
Powinni ich też dojechać za te nowe zasady obchodzące prawo w momencie przechodzenia umowy na czas nieokreślony. Celowo teraz przerzucają -10zł za erachunek, -10zł za zgodę marketingową etc., które jest wpisywane w umowę jako promocja na 24 miesiące i jest automatycznie anulowana w momencie przejścia umowy na czas nieokreślony, a w dodatku potrafią jeszcze zawrzeć w umowę
Moja Mama, za 3 numery telefonu (stacjonarny i 2 mobilne) + internet 150 Mb/s płaci miesięcznie ponad 200 zł, bliżej 240 chyba.
Prezesa Orange Polska, po otrzymaniu kary 34 mln zł, musiał chyba rozboleć brzuch.
Ze śmiechu.
"Potężna" kara 34 mln zł, dla firmy co ma przychód roczny ponad 3 mld zł
Ja od siebie mogę dodać, że T-Mobile nie pobiera takich opłat. Miałem kilkumiesięczną przerwę w doładowaniach i nic mi za to nie naliczyli.
Przeprowadzałem się, podałem adres - tak wszystko przeniesiemy, są możliwości techniczne nawet stary numer do innej strefy numeracyjnej. Zamknąłem usługi, podałem nowy adres. Pod nowym adresem podpisałem umowę. Za tydzień informacja, że da się tylko telefon a za zerwanie umowy na internet 2500 kary. Jeszcze po roku przyszła mi windykacja 300 złotych bo wysłali fakturę na stary adres.
Na szczęście udało się załatwić po znajomości jakiś najwolniejszy internet. Po