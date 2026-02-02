Teraz niech nałożą kary za dopłatę 20zł/mc dla domów jednorodzinnych. Nie dość, że (przynajmniej kiedy u mnie kładli sieć) byli finansowani z dotacji unijnych to teraz kasują 20zł więcej bo jest przed domem skrzynka w której jest szkiełko/splitter, które rozdziela światłowód do domu i do kolejnego sąsiada. Tam są tylko elementy pasywne, nie ma prądu ani kosztów miesięcznych, oni po prostu chcą brać kasę, mimo że brali na to z dotacji.