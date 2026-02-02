Open Source jest bezpieczne jeśli:

- przeanalizowałeś i rozumiesz kod (co jest fizycznie niemożliwe)

- samemu na swojej maszynie skompilowałeś WSZYSTKO (co by zajęło dni i tygodnie)



W praktyce to się opiera na zaufaniu podobnym przy zamkniętym oprogramowaniu. Ściągasz jakąś binarkę z serwerów którą skompilował ktoś inny i masz nadzieję że nie ma żadnych gratisów. To sięga głębiej bo program może być czysty ale na przykład zależność/biblioteka używana do programu może mieć wstrzyknięte g---o.