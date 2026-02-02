Największa katastrofa morska w historii: "Wilhelm Gustloff"
81 lat temu, 30 stycznia 1945, storpedowany "Wilhelm Gustloff" zatonął, zabierając z sobą na dno Bałtyku prawie 10 tysięcy ofiar. Jaka była historia statku? Kim byli uwikłani w nią ludzie? Jak doszło do ataku i zatopienia "Gustloffa"? Dlaczego tak niewielu pasażerów przeżyło?Piotr_Gasiorowski
Komentarze (58)
najlepsze
Był to okręt wojenny pod banderą Kriegsmarine. Płynął w osłonie jednostek wojennych, miał 3 kapitanów, przewoził wojsko. Marinesku mógł a nawet powinien zaatakować.
Z tego powodu Queen Mary kursowała sama na pełnej prędkości. Była wtedy praktycznie
@mage: Wiadomo - np. na Bismarcku zginęło więcej ludzi niż na Titanicu.
Jeszcze brakuje żeby mówić o "katastrofie Bismarcka"
Katastrofa to jest wtedy jak nikt tego nie chce, a wydarza się wielkich rozmiarów wypadek, działanie musi
@jCastillo: różne są historie. W wiosce mojej babki wielu ocalało, dzięki Niemce która miała syna oficera w armii niemieckiej . Dzięki niemu mogła przekazać jak mają się mieszkańcy zachować, by uniknąć obozu, czy zabicia i kiedy maja się przygotować na dzialania wojene. Generalnie uratowała wielu
Za Niemca w Gdyni robiła przymusowo za niańkę dzieci SS-mana(z Królewca) - łącznie 5 ich ich chyba było? W 1945 r. jak delikwenci szykowali już mandżur i jechali z Małego Kacka w rejony Oksywia- zabrali siłą: "Maria, du kommst mit uns", mimo oporów, że nie mogę, że "mamusia w domu czeka".
Pojechała na Oksywie, ale jakoś udało się wybłagać na końcu żeby puścili. Co
Wrak Goyi znalazł Grzegorz „Banan” Dominik.
Aczkolwiek im jestem starszy tym bardziej widzę że to życie tworzy niewyobrażalne scenariusze a filmy przy nich wymiękają