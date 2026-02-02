Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3937
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
2617

Pokaż 18+

Psy zagryzły kierowcę w lesie pod Zieloną Górą. Prokuratura przekazuje nowe info
Psy zagryzły kierowcę w lesie pod Zieloną Górą. Prokuratura przekazuje nowe info
2570
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2493
KSeF padł. Szybko poszło
KSeF padł. Szybko poszło
2521

Powiązane tagi