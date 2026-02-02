Kiedyś od jednego lekarza usłyszałem, pan chorujesz bo pan tłuszczu w ogóle nie masz. Nieregularny sen, brak jakiś normalnych posiłków wiecznie w robocie i masa z sandałami 50kg :D w-------m styl życia do góry nogami. Normalna robota, dużo odpoczynku, dużo jedzonka, dużo treningów i się przybyczyło. Wszystkie parametry się unormowały. Tak, tłuszcz jest tak samo ważny jak białko. Lepsze, gorsze źródło ale jest konieczny.