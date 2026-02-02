Beżowa tkanka tłuszczowa odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia tętniczego
Wykorzystując modele mysie i dane genetyczne pacjentów, autorzy badania wykazali, że aktywność białka PRDM16 i obecność tłuszczu beżowego są niezbędne do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi poprzez wydzielanie białka o nazwie QSOX1, które bierze udział w przebudowie naczyń.Lifelike
