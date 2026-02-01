Dziadek taranuje samochód autora nagrania. Dwa razy.
Starszy Pan taranuje samochód autora nagrania. A później, jakby nie zauważył zdarzenia, próbuje odjechać. To co wydarzy się za moment, dyskwalifikuje tego Pana jako kierowce. Ponownie doprowadza do kolizji z autorem nagrania. 22.01.2026 KoszalinBuckshot_00
@WentylatorDoRozrzucaniaLuznychMysli:
A dlaczego tylko osoby w wieku emerytalnym?
Bo filmik jest ze starszą osobą? Piraci drogowi tacy jak Majtczak czy Żak to już nie muszą?