Kierowcy w wieku emerytalnym powinni okresowo przechodzić badania psychotechniczne. WSZYSCY. Jeśli przechodzi śpiewająco to dostaje dopuszczenie na kilka lat, nie więcej niż 5. Jeśli są problemy to na krócej lub wcale. Operatorzy maszyn muszą mieć psychotesty, nawet jeśli mają 20 lat, a na stanowisku pracy w promieniu 50 m nie ma nikogo dookoła nich, to dlaczego ktoś prowadząc pojazd w ruchu miejskim, nierzadko kilkutonową kobyłę, między tysiącami innych użytkowników ruchu, w tym Pokaż całość