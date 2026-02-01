"Pomorscy notariusze podejrzani o udział w mafii mieszkaniowej"
"Pięcioro notariuszy z Pomorza jest podejrzanych w śledztwie dotyczącym przestępstw polegających na malwersacjach w obrocie nieruchomościami, tzw. mafii mieszkaniowej przekazała prokuratura."paramedix
