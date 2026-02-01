Notariusz to teoretycznie ostatnia bariera ochronna przy transakcjach nieruchomościami. Jeśli oni są w zmowie, to zwykły obywatel praktycznie nie ma szans się obronić - ufa dokumentom z pieczątką, a okazuje się, że właśnie te pieczątki go okradły. Ciekawe ile takich spraw nigdy nie wyjdzie na jaw, bo pokrzywdzeni nie mają pojęcia, że padli ofiarą.