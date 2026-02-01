Kupił pamięci, dostał baterię. Amazon utrudnia zwrot
Osoby, które kupiły na Amazonie pamięci RAM dostały baterie. Niestety sklep utrudnia zwrot towaru.iggy_p
Osoby, które kupiły na Amazonie pamięci RAM dostały baterie. Niestety sklep utrudnia zwrot towaru.
Komentarze (85)
mi raz zamówiłem 4 balsamy do twarzy przyszły trzy
nie ma opcji innej przy braku towaru niż odesłać
no spoko list odsyłam puste opakowanie
przesyłka dojechała do amazona wykasowali numer paczki i napisali ze mam czas 2tyg żeby zwrócić brakujący towar bo inaczej nie uznają;]
Poleciał chargeback i dostałem zwrot równowartości 10 sztuk i tyle
edit: Sprzedawca / Wysyłka Amazon
czyli ktos na magazynie robi w kija / ma mozliwosc robienie w kija, zglaszac na policje ¯\(ツ)/¯
no, ale jak mam byc zupelnie szczery to jako osoba, ktora zamowila setki rzeczy na amazonie to akurat tam za kazdym razem najlatwiej bylo mi odzyskac pieniadze gdy cos sie nie zgadzalo