Dałem wykop, ale każdy kto pracował z kodem w dużej firmie produktowej ten wie, że głównym źródłem gównianego działania produktów są:

- wymagania różnych obszarów biznesu, które są ze sobą sprzeczne,

- powiązane z powyższym: menadżerowie z różnych obszarów widzą tylko swój grajdół i nie są zainteresowani dogadywaniem się z innymi,

- oczekiwanie, że będzie szybko, dobrze i tanio,

- POC'e, które stają się docelowym rozwiązaniem, bo w korpo lepiej ocenia się Pokaż całość