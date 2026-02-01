30% kodu w Microsoft generuje AI i windows 11 jest totalną porażką
Takie są efekty vibe coding i zwalniania programistów, jeden z większych eksperymentów ostatnich lat.iggy_p
@bylem_bordo:
I to jest coś co już wdrożyłeś i jacyś użytkownicy na tym pracują i tego używają, czy zrobiłeś projekt dla zabawy i "jestem zadowolony bo się uruchamia"?
- wymagania różnych obszarów biznesu, które są ze sobą sprzeczne,
- powiązane z powyższym: menadżerowie z różnych obszarów widzą tylko swój grajdół i nie są zainteresowani dogadywaniem się z innymi,
- oczekiwanie, że będzie szybko, dobrze i tanio,
- POC'e, które stają się docelowym rozwiązaniem, bo w korpo lepiej ocenia się
Jak jesteś elektrykiem w takim miejscu i uruchamiasz jakieś hale, to jest ten sam problem. Z dnia na dzień zmiana planów i teraz zawieszamy przenośnik pod sufitem.
I c---a kogo obchodzi, że robisz na sztukę jakieś g---o, co ma utrzymać 300 kg nad głowami i trzeba na nowo certyfikować połowę hali
Te roznice ktore wystepuja miedzy 10 a 11 sa na +, jak na przyklad aplikacje na srodku
@Soldzer86: Wiem, wiem. Nie będzie niczego.
Programiści na pewno nie będą pisać sami kodu jak mają takie narzędzia, muszą po prostu teraz więcej kod studiować i go poprawiać