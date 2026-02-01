Nie licząc internetu i telefonu to jedyną subskrypcję jaką mam to na maila i chmurę w Nextcloudzie.

Koszt: 80 złotych w skali roku (i zastanawiam się nad sensem Nextclouda bo myślę nad zakupem Synology.

Nie brakuje mi niczego, nadal zbieram papierowe książki, płyty kompaktowe a właśnie na Synology myślę o filmach i serialach.

Polecam każdemu, są ciekawsze rzeczy od bingowania seriali.