Dlaczego nie posiadanie niczego jest takie drogie.
Usługi subskrypcyjne obejmują niemal wszystko, co kupują konsumenci. Wiele z nich, takich jak Netflix czy Spotify, na początku jest niedrogich, ale z czasem koszty rosną.Neocaridina
Po prostu nie.
I nie czuje, żebym coś tracił.
Tak. Opłaty są coraz wyższe.
Bo domyślnie taki jest cel subskrypcji.
Koszt: 80 złotych w skali roku (i zastanawiam się nad sensem Nextclouda bo myślę nad zakupem Synology.
Nie brakuje mi niczego, nadal zbieram papierowe książki, płyty kompaktowe a właśnie na Synology myślę o filmach i serialach.
Polecam każdemu, są ciekawsze rzeczy od bingowania seriali.
A tak na serio - p---------e o szopenie. Chcesz obejrzeć 2 czy 5 seriali na netflixie, to bierzesz suba na miesiąc za kilkanaście, nawet kilkadziesiąt złotych, oglądasz i zostawiasz. Ty byś wolał kupić całą kolekcję na dvd za wielokrotność tej kwoty i oglądać co tydzień, tak? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@7502-6038: bardzo często też tańsze. Nawet prosty NAS z tylko dwoma dyskami to już idzie w tysiące, potem kilkanaście zł za prąd.
A największy koszt to twój czas - poświęcony na research, konfigurację, utrzymanie, aktualizacje. Właśnie za to się głównie płaci w subskrypcjach - za czyjś czas. Hardware na większą skalę jest tani. Praca ludzka jest droga. Wiele osób swojego czasu nie liczy jako
Plex i ściąganie fllmów i seriali z torrentów są darmowe.