Kozaka w zielonym pani ładnie wyjaśniła. Aż zaczął pokornie naklejkę zrywać xD

Szanowny panie kozaku, jeśli to czytasz, proszę mi powiedzieć, dla tego tej pani nie zacząłeś wyzywać, atakować i popychać, że zwraca ci uwagę?

Teraz zagadka: skoro każdy parkuje na "na chwilkę", to dlaczego chodnik jest zablokowany cały dzień? Daruję wysiłku twoim dwóm szarym komórkom i odpowiem za ciebie – bo wszyscy bez przerwy tak parkują.