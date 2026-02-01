Niesamowity poziom agresji (Bazarek
Ktoś bezczelnie i z premedytacją zastawia cały chodnik, ma gdzieś twoje uwagi, odmawia odjechania na pobliski parking - od tego są służby. Naklejasz na szybę naklejkę informującą o przewinieniu? Odmawiasz odklejenia? Trzeba cię pobić - od tego są obywatele! Chcesz wesprzeć moją działalność? Zajrzyjmaria_kiribati
@homofobodaktyl22cm: Polska.
Komentarz usunięty przez moderatora
Chyba niektórych przeceniasz.
Takiego typa i w jego środowisku to jest tylko i wyłącznie powód do dumy.
Komentarz usunięty przez moderatora
18:38 agresor wchodzi w tryb ofiary, hahahaha klasyk
Te filmiki to powinni na zajeciach z psychologi, socjologii itp puszczać żeby tłumaczyć studentom jakie są wzorce zachowań bydła xD
- chamskość i buta tych ludzi ludzi którzy wiedzą, (bo w sumie ich informuj), że zrobili źle a i tak cały czas obstawiają za swoim.
- brak reakcji służb ( przecież tam jest dobrych kilka dniówek kilku strażników miejskich lub policjantów) a miasto i policja nic.
P.S. Szacuneczek dla tej pani w 16 minucie.
Szanowny panie kozaku, jeśli to czytasz, proszę mi powiedzieć, dla tego tej pani nie zacząłeś wyzywać, atakować i popychać, że zwraca ci uwagę?
Teraz zagadka: skoro każdy parkuje na "na chwilkę", to dlaczego chodnik jest zablokowany cały dzień? Daruję wysiłku twoim dwóm szarym komórkom i odpowiem za ciebie – bo wszyscy bez przerwy tak parkują.
@Soczi: Tak, oni wszyscy parkują ''na chwilkę'' xD Prawda jest taka, że głąby robią sobie regularny parking.
Komentarz usunięty przez moderatora