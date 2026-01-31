Dzięki nowemu odkryciu anestezjolog będzie pewny, że pacjent utracił świadomość
Nowe badanie mózgu przy pomocy EEG ujawnia neurofizjologiczne sygnatury związane ze świadomością i jej brakiem. Ich dynamika pozwala ponad wszelką wątpliwość określić, czy znieczulenie ogólne przyniosło pożądany efekt.FredOnizuka
1) W formie obserwatorów było z 15 studentek i kilku studentów medycyny, bez mojej zgody
2) Jedna ze studentek gdy leżałem jeszcze normalnie na stole przykryty płachtą przed operacją podeszła bez powodu i ją zdjęła, lekarz się jej pytał co wyprawia i ją zmroziło na co on mówi do anestezjolog "usypiaj go
@Anomalocaracid: No tak ale widziałeś kiedyś ten wykres z EEG? Ja tam z niego nic nie wiem a tu się okazuje, że anestezjolodzy, trochę więcej, ale tylko trochę.
Tak mi się skojarzyło… ( ͡° ͜ʖ ͡°) ¯\(ツ)/¯ #pdk
Noooo... Za 10-15 lat w polskich szpitalach.