To naprawdę istotne odkrycie - "anesthesia awareness" czyli świadomość podczas operacji to koszmar, który dotyka ok. 0,1-0,2% pacjentów przy znieczuleniu ogólnym. Obecne metody monitoringu BIS nie są doskonałe, więc obiektywne markery EEG mogą być przełomem. Ciekawe jak szybko to trafi do praktyki klinicznej.