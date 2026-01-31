Czy tam naprawdę sami debile siedzą. Przecież tam powinien być chociaż jeden człowiek który by wziął mapę lotniczą (czy satelitarną) i pojechał palcem po mapie przez najkrótszy odcinek i ewentualnie wtedy należałoby szukać minusów takiego rozwiązania. A tutaj z d--y jakieś odgórne założenia od czapy i "macie się dostosować".



To jest właśnie "rozsądek" władzy centralnej i dlatego jak najwięcej władzy powinno iść na jak najniższe szczeble.