A wiecie, że na tej samej za sądzie można usunąć reżim norm Euro na samochody spalinowe? Bo parlament europejski nie może się sprzeciwić woli obywateli. To nie nasz sejm, że można odrzuć referendum. Parlament UE nie może tego zrobić... I tak można wszystko osiągnąć w UE - nie wychodząc z domu.