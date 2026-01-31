Inicjatywa StopKillingGames przeszła śpiewająco weryfikację. Polska w czołówce!
Sukces! Obywatelskiej inicjatywie domagającej się prawnej ochrony gier przez wydawców zostanie nadany dalszy bieg. Urzędnicy Komisji Europejskiej potwierdzili blisko 1.3 mln podpisów spośród ok. 1.4 mln, które udało się zebrać, co znacznie przekracza wymagany próg jednego miliona ważnych deklaracji.planarize
