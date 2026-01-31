Działalność dobroczynna Bila Gatesa przyniosła więcej szkody niż pożytku
Dzięki Fundacji Gates współdecyduje z państwami o tym, jak zostanie przeprowadzona reforma rolnictwa w krajach afrykańskich albo jak należy zmienić edukację publiczną w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, że sądzi, że podejmie najlepsze dla świata decyzje, ale często jest odwrotniedr00
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
@jbpis: z kolei 25 lat temu to była norma i większość krytykowała i jechała po gatesie
Napisali, że obiecał jedno, w dwadzieścia lat stało się co innego więc jego wina.
@Hektorrr: względy społeczne. Z działalnością Gatesa wiąże się wprowadzanie postęowej ideologii która ludziim się nie podoba. Zresztą, obejrzyj sobie konopielkę, ludzie ogólnie nie lubią nowości. A uwarunkowania społeczne to prawie wszystkie te organizacje olewają ...
...a nie o tym, że potrafi chociażby zawiązać samodzielne buty.
Ale mamy przecież nowy, wspaniały świat...
....jeszcze
Prosze jak karuzela zycia sie kreci
Zacznijmy od tego, że na stanowiskach menadżerskich jest kilkukrotnie większy odsetek psychopatów niż w społeczeństwie (według badań). Takie osoby nie odczuwają empatii, nie mają wyrzutów sumienia czy poczucia winy, nie czują lęku. Traktują ludzi jak narzędzia do osiągnięcia celu: wykorzystują maksymalnie, a później się ich pozbywają. Potrafią kłamać,
@HammerWZZN: To nie takie proste. Tacy ludzie mają syndrom Boga i od lat kwietnie w nich narcyzm. Uważają, że skoro odnieśli sukces w jednej dziedzinie, to automatycznie są mądrzejsi od innych w pozostałych kwestiach. Zamiast więc słuchać, tworzą własne teorie i potem wymuszają ich realizację, głusi na dobre rady, których zresztą często