70 lat twórcy Pythona. Guido van Rossum i język, który podbił świat
Dokładnie 70 lat temu urodził się Guido van Rossum, programista, który na zawsze zmienił sposób, w jaki piszemy kod. To on stoi za Pythonem, językiem, który dziś jest jednym z najczęściej używanych narzędzi w IT, nauce, sztucznej inteligencji i automatyzacji.pixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Sam nie lubię języka, nie pasuje mi, ale kłócić się z jego ogromnym potencjałem i popularnością nie będę. Jedna ze współczesnych legend i filarów szeroko pojętego IT.
@scoria: To właśnie prostota często stoi za sukcesem.
@jedzbudynie: wszystko lepsze niz TypeError, dlatego kazdy, kto siebie szanuje, uzywa type-hintow.
@jedzbudynie: języki statycznie typowane są z definicji prostsze, bo znacznie prościej napisać działający kod
Asymmetric Numeral Systems
To widać. Nie będę się za bardzo rozklejał nad kodem, mój przełożony też tu lurkuje.
12 lat w branży, wieeeeeeeeeeeeeeeeelu pythonowców, nie znam żadnego, który jest lepszy niż junior c---------------k.