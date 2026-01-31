O efekcie Venturiego słów kilka
Efekt Venturiego to zjawisko występujące, gdy ciecz lub gaz przepływa przez zwężenie w rurze lub kanale. Znalazł szerokie zastosowanie w miejscach, gdzie wymagane jest wytworzenie podciśnienia. Efekt Venturiego można czasem zaobserwować podczas wędrówki w górach...Lifelike
Generacja aut F1 od 2022 wyposażona została w zwężkę Venturiego, którą generowano docisk z podłogi, w zamian za pogorszenie elementów aero z nadwozia, żeby zredukować efekt brudnego powietrza.
I pod kątem czysto teoretycznym jest to świetne rozwiązanie, bo jest to praktycznie darmowy docisk.
W przypadku różnego rodzaju skrzydeł z nadwozia wytwarzanie docisku powoduje opór czyli ograniczenie prędkości tak w przypadku efektu venturiego opór jest znikomy a
Teraz muszę znosić sprzęt do warsztatu, żeby przedmuchać z dużego kompresora.