Sztuczna inteligencja wygryzła 15 proc. załogi. Masowe zwolnienia w gigancie
Pinterest ogłosił zwolnienie do 15 proc. pracowników. Chce też zmniejszyć zajmowaną powierzchnię biurową. Zmiany podyktowane są wdrożeniem przez giganta sztucznej inteligencji.VoxClamantisInDeserto
@CzlowiekzBlizna7: To tak samo jak z pociągami, nie zastąpisz nimi transportu konnego, bo może i jeden wyszkolony maszynista przewiezie więcej i szybciej ale postawisz na jego miejscu zielonego w dziedzinie obsługi pociągu i nie pojedzie wcale, czyli transport zupełnie stanie!
Ciekawe, czy Pinterest wie, ze pisza o nim takie artykuly i, ze musi ludzi zwalniac i AI zatrudniac XD
Problemem z AI jest fakt, że firmy pozbywają się rodzimych pracowników i zatrudniają (choćby zdalnie) ludzi z krajów 3ciego świata.