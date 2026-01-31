Od 2028 legalne retrofity w starszych samochodach.
To koniec niepewności dla milionów kierowców. Nowe prawo wprowadza zmiany.Butthole_surfer
- #
- #
- #
- #
- #
- 156
- Odpowiedz
To koniec niepewności dla milionów kierowców. Nowe prawo wprowadza zmiany.Butthole_surfer
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (156)
najlepsze
można w 15 minut zweryfikować m.in.:
- barwę światła
- natężenie
-
Zrobiłem test legalnego (!) w Niemczech retrofita w dopuszczonym refelektorze (oryginalna lampa Citroena C3).
I prawie wspaniale - tyle że pojawił się dodatkowy odblask prosto na wysokości oczu kierowcy z przeciwka, nad linią odcięcia gdzie w testowej odległości swiatłomierz pokazał 4x więcej lumenów niż halogenowy nightbreaker.
Czyli w Niemczech legalne, ale
Zgoda na inne żaróweczki w samochodzie: może za dwa lata, bo to trzeba usiąść na spokojnie
xDDD
Ministerstwo podało też terminy przygotowywania dokumentów dla poszczególnych kategorii oświetlenia. Tak wygląda harmonogram:
Rok 2026 – światła przeciwmgielne,
Rok 2027 – światła drogowe (tzw. długie),
Rok 2028 – światła mijania.
Mijania są najczęściej używane i mają największy wpływ na oślepianie.
Długie z zasady nie muszą nieoślepiać, zaś przeciwmgielne i tak zwykle świecą w dół, a do tego używane są sporadycznie.
I teraz sprawa ma się tak, że LED wciąż nie jest idealnym odwzorowaniem żarnika, bo jest zwyczajnie duży, przez co strumień światła wychodzący z reflektora ma kompletnie inne natężenia w punktach kontrolnych, inny przebieg granicy/odcięcia.
A te dwa lata
@FilipWWL: oni przeciez odpowiadaja za ujednolicanie takich rzeczy i oni opracowuja homologacje ECE. Do zwyklych zarowek tez. Jak ktoś jest ograniczony to mysli, ze onz to robi tylko spotkania jakies
Koniec szarej strefy: Nowe przepisy ONZ umożliwią pełną legalizację retrofitów LED w Polsce.
Bez dodatkowych badań: Nowe prawo ma pozwolić na montaż LED-ów do reflektorów bez konieczności uzyskiwania indywidualnych opinii technicznych.
Harmonogram zmian: 2026 – legalne LED-y w światłach przeciwmgielnych, 2027 – światła drogowe, 2028 – światła mijania (najważniejsza zmiana dla kierowców).
Do tej pory legalne retrofity H11 były wyjątkiem,
Obie formy sa poprawne, ale gwiazda chciala zablysnac (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
To jest koszmar, jedzie taki za mną i ciągle mi mryga, bo za zakrętem system nie widzi i nie przewiduje. Podobnie z samochodami
Inna kwestia, czemu tak mocno rozdmuchany jest temat oświetlenia z przodu, gdy realnie znacznie bardziej przydatne i mniej problematyczne byłoby zezwolenie na zmianę żarówek w oświetleniu tylnym?