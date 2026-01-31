Mieszkam we Francji na alzackiej wsi, więcej problemów, jak dla mnie jest ze zle ustawionymi ksenonami, wala w kosmos, ale coraz częściej jest z tym systemem który ma wykrywać samochód i wyłączyć długie lub je włączyć w zasadzie je wyłączyć bo to jest ustawione bardziej na jazdę na długich.

To jest koszmar, jedzie taki za mną i ciągle mi mryga, bo za zakrętem system nie widzi i nie przewiduje. Podobnie z samochodami