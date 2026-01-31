Czy Policja znowu kłamie?
Dlaczego zaufanie do policji spada odc. 2137. Samochodoza z Konfiturą i ich walka z wysięgnikami i systemem...Fucktyczny
Komentarze (35)
Powinien powiedziec „tak zgadza się, tym pojazdem nie może, jezdzic po chodniku, jeździć po drodze bo jest niezarejestrowany, ani parkować na chodniku bo jest za ciężki, za to kierowca został ukarany pouczeniem”
A tak albo jest glupi albo udaje glupiego
Jeśli jest to pojazd wykonujący prace porządkowe/remontowe/modernizacyjne to może stać/jeździć po chodniku pod warunkiem wysyłania żółtych sygnałów świetlnych.
Pojazd na filmie takie wysyła więc mógł swoje prace wykonywać. Tutaj się samochodoza nie popisał.
OBYWATELA KTORY MA RACJE I CZEGOS OD NICH WYMAGA.
To policja jest o wymagania i racji!
Nie rozumiem dlaczego piszesz wyraz "policja" z wielkiej litery w środku zdania.
Piszemy z małej.
przy okazji nagrywający szeryfek poucza innych a sam łamie art. 11 PORD, szkoda że obecni na miejscu policjanci nie zdecydowali sie na wystawienie mu mandatu