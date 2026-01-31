R.Kropiwnickiemu grożą : 2 mln zł kary lub 4 lata więzienia !
Ujawnienie informacji o zmianie prezesa KGHM Polska Miedź S.A. przed oficjalnym komunikatem spółki przez posła Kropiwnickiego. Taka poufna informacja umożliwia na giełdzie wcześniejszą sprzedaż akcji lub granie na spadkiaaaa-auto
Komentarze (36)
To nie ten od mieszkań? I z partii obecnie rządzącej?
To nie o politykę tu chodzi, nie to jest moim celem, ale gość pobawił się w "publiczną Pelosi", złamał prawo i teraz my, jako społeczeństwo, powinniśmy powiedzieć sprawdzam.
A mam wrażenie, że on był na wykopowych "listach niechęci" gdzieś za łódzkimi piromanami drogowymi.
@TheStrategist: Krzewicielu prawdy - można mieć tylko jedno konto.
@jarypaco: Niby tak, ale w fundamentalnych sprawach wszyscy mimo, że skłóceni to się solidarnie bronią - niestety. Bo przecież dziś przyjdą po niego, a jutro mogą przyjść po mnie.
Nawet jeśli chodzi o sprawy typu podwyżki dla posłów, najbardziej skłócone partie solidarnie głosują razem.( ͡° ͜ʖ ͡°)
@vojtas123: A ja jak fizycznie pójdzie siedzieć. Sam pracuję w budżetówce (z konieczności, nie wyboru niestety) i doskonale widzę, jak urzędasy mają w------e na wszystko. Ludzie powinni się nauczyć, że to nie wybory zmieniają ludzi u władzy a rewolucje.
Obniżają ludziom stawki żywieniowe w szpitalach a nie widzą patologii gdzie lekarze zarabiają po 200 300 tys zł. Ludzie którzy płacą podatki i utrzymują szpitale zamiast byc priorytetem to są na szarym końcu.
Te barany z rządu tego nie widzą. Boją się że lakarze zaczną wyjeżdzac i system się zawali jak by walczyli z tą patologią ale wcześniej nie odblokują zawodu lekarzy
Nic nie grozi. Gdyby był z pisu to wiadomo ale jak z po to kropa jest bezpieczny. Już tam żurek ogarnie żeby było dobrze
To nie są żarty – KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) jest pod ogromną presją, by pokazać, że politycy nie stoją ponad prawem giełdowym. Jeśli KNF złoży zawiadomienie, poseł może stać się symbolem tego, jak jeden tweet może
Mamy łże-elity, które siebie traktują łagodnie a przypindalają się do bezbronnych Areczków o pierdołę. Kanalie prawnicze nie przeciwdziałają temu, hasło równości wobec prawa głoszą na wykładach, a potem się urwią.