Shalom.



To nie ten od mieszkań? I z partii obecnie rządzącej?

To nie o politykę tu chodzi, nie to jest moim celem, ale gość pobawił się w "publiczną Pelosi", złamał prawo i teraz my, jako społeczeństwo, powinniśmy powiedzieć sprawdzam.



A mam wrażenie, że on był na wykopowych "listach niechęci" gdzieś za łódzkimi piromanami drogowymi. Pokaż całość