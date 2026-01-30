Miała płacić na ojca. "Zawzięłam się. Z mojej strony nawet złotówki nie dostaną"
Trzy lata temu listonosz doręczył Dorocie pismo z Centrum Usług Społecznych. Treść bardzo ją zaskoczyła. W liście była informacja, że mój ojciec został umieszczony w DPS-ie i ja, jako jego biologiczne dziecko, jestem powołana do stawienia się na wywiad środowiskowo-społeczny, na którym ma zostać..robert-kuzba
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Chore żeby trzeba było płacić na swojego oprawce albo osobę która cię zostawiła jako dziecko i nie utrzymywała kontaktu
To może być z 50% wszystkich prawdziwych kont...
Kto jak sobie całe życie zapracował, tak na starość ma. Jak był chujem, katem, oprawcą dla swoich bliskich (albo nie było go w ogóle) to powinien zdychać w samotności.
Ja sobie nie wyobrażam, aby nie pomagac dziadkom czy rodzicom, także finansowo jeśli będą tego potrzebowali. Ale ja od nich za dzieciaka doświadczałem tylko pięknych chwil, mam wspaniałe wspomnienia i dzięki temu teraz mogą na mnie liczyć.
Coś jak Marcinkiewicz z Izabel, albo każdy inny facet bulacy na swoją ex. Tyle, że nie wdizialem o Marcinkiewiczu takich artykułów, po prostu podawali sucha informację "musi bulić 5K", nie widziałem, czy gazeta.pl z nim wywiad na ten temat zrobiła.
Szczyt wszystkiego żeby wymagać utrzymania na starość od dziecka które się mialo gdzieś i zostawiło
Powinno się na starość zbierać owoce swojego
bo co by nie było ta podopieczny DPS musi być emerytem lub rencistą - zacznijcie szukać winnych wysokich składek zus niepokrywających pobytu w takich miejscach.
Jeśli za którko żył by była emerytura to jakieś składki zapłacił i tu zus powinien wyrównywać albo kwoty jakie dps'y żądają są z sufitu.
To rodzice ZMUSILI dziecko do urodzenia się, a nie na odwrót.
To raczej rodzice mają moralny obowiązek dbania o dzieci, aż do śmierci.
@xarcy: Problem jest taki, że jak rodzic płacił alimenty to i symetrycznie dziecko może być zobowiązane do zapłaty alimentów na rodzica.
Drugi problem jest taki, że alimenty na dziecko to jakieś grosze a alimenty za utrzymanie w DPS to już tysiące. Gdyby choć była symetria opłat to teoretycznie dziecko mogłoby "oddać" alimenty. W zasadzie powinno to być jakoś przeliczane co rodzic dał na
@mich88888: No żebyś się nie zdziwił kto minusuje.... Przegrywy życiowe prawdopodobnie pochodzą z rodzin patologicznyc i dysfunkcyjnyc, ktore nie przygotowaly ich do życia - kto jak kto ale oni na pewno nie bronią kogoś kto zaniedbał i porzucił swoje dzieci.
Wiesz kto takich ludzi broni? Dobrze zarabiający z normalnych rodzin. Kierują się prostą logiką - jak nie zapłaci dziecko to zapłaci państwo z jego