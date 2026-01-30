Tu pełna racja z Korwinem.

Kto jak sobie całe życie zapracował, tak na starość ma. Jak był chujem, katem, oprawcą dla swoich bliskich (albo nie było go w ogóle) to powinien zdychać w samotności.

Ja sobie nie wyobrażam, aby nie pomagac dziadkom czy rodzicom, także finansowo jeśli będą tego potrzebowali. Ale ja od nich za dzieciaka doświadczałem tylko pięknych chwil, mam wspaniałe wspomnienia i dzięki temu teraz mogą na mnie liczyć.