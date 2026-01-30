Zarządcy firmy z Grudziądza są niereformowalni! Znowu wezwali policję!
Po czterech latach powracam przed oblicze firmy Kitron, której zarządca kazał mnie niegdyś pogonić z chodnika. Nie dość że używają znaków zakazu foto, które nie są dla nich przeznaczone, to mają do mnie jeszcze pretensje. Wezwali więc Policję, tak jak 4 lata temu.mocten
P.S. Ciekawe czy tym razem zleci się banda kretynów która będzie pisać że audyt to prowokator i inne bzdury. Zakopujący oczywiście już się znaleźli ale to standard przy takich wrzutkach, oni zawsze wszystko wiedzą najlepiej. Najlepszy argument zakopujących "nie nadaje się" - za to wy się nadajecie
Jeszcze jakby można się sądzić się z konkretną komendą policji, to by miało to sens (wtedy za przewinienia płaciłaby komenda a nie skarb państwa, więc dużo bardziej by pilnowali).
Dodatkowo przydałoby się uprawnienia dla sądów aby mogły coś nakazać policji albo jej czegoś zakazać.
No ale w Polsce Polacy ciągle mają mentalność poddanego
@An2pl: Nie dotyczy instytucji państwowych.
A wieszanie tych znaków zakazu foto przez prywatne firmy jest akurat zabronione.