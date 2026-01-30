Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3760
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3184
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2654
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2424
Mamy to! System kaucyjny podnosi koszty odpadów
Mamy to! System kaucyjny podnosi koszty odpadów
2045

Powiązane tagi